В Большом театре Беларуси новый генеральный директор

Им стал Вячеслав Гарбузов, ранее возглавлявший Брестский академический театра драмы.

Информацию подтвердили в Большом театре Беларуси. На общем собрании коллектива нового генерального директора представил министр культуры Анатолий Маркевич.



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vk.com/bolshoibelarus

Новому генеральному директору 41 год. Он родился в Пружанах, в 2003 году с отличием окончил Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина по специальности «История и социально-политические дисциплины». Ещё четверокурсником стал работать в общественном объединении «Белорусский республиканский союз молодежи»,а с 2009 года ярко проявил себя на различных должностях в Брестском областном исполнительном комитете, курировал вопросы развития национальных объединений и межконфессиональной сферы. Работал в управлении культуры Брестского облисполкома и упорно продолжал свое образование. В 2011 году с отличием окончил Институт государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Позднее, уже будучи генеральным директором Брестского академического театра драмы, — эту должность Вячеслав Гарбузов занимал с декабря 2017 года, — он окончил Институт повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».Награжден нагрудным знаком Министерства культуры Республики Беларусь «За вклад в развитие культуры Беларуси». В 2018 году принят в Международную ассоциацию деятелей русских театров зарубежья.Как отмечают брестчане, благодаря активной поддержке Вячеслава Гарбузова в марте 2018 г. Брестский театр драмы впервые присоединился к международной культурной акции «Ночь в театре». Какие новые проекты он инициирует в Большом, покажет время и жизнь.