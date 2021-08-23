«Вы – спецагент»: мошенники убедили жительницу Вилейки взять кредит на сумму более 7,5 тысячи рублей

59-летняя жительница Вилейки стала жертвой аферистов, участвуя в якобы спецоперации следственных органов по поимке недобросовестных работников банка.

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УВД Миноблисполкома совместно с УСК по Минской области рассказали, что женщине позвонил неизвестный, который представился следователем. По его словам, на имя потерпевшей кто-то пытался оформить кредит на 11 тысяч рублей. Аферист подчеркнул, что весь разговор должен остаться в тайне от родственников и друзей, аргументируя тем, что этого требуют следствие. Если она кому-то осмелится рассказать, то попадет на очень крупный штраф.

Далее женщину переключили на лжесотрудника банка, и тот объяснил, что нужно делать. Для разоблачения неблагонадежных работников банка, которые незаконно распространяют данные о клиентах, потерпевшая сама должна была обратиться в учреждение и оформить кредит, при этом внимательно следить за поведением специалиста. После этого ее переключили на «службу безопасности банка», где подтвердили необходимость этих действий.

Вскоре она поехала в банк, где под предлогом оформить кредит «на ремонт», взяла почти 8 тысяч рублей. Эти деньги были перечислены на карту. По совету мошенников она назвала свой идентификационный номер, установила на телефон специальное приложение и сообщила пароль. Вскоре деньги с карты стремительно начали уходить. Испуганную женщину заверили, что все под контролем, им удалось вычислить преступников, а списанная сумма обязательно будет возвращена на счет.

Женщину вовремя привела в чувство дочь, которая объяснила матери, что та стала жертвой аферистов. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту хищения.

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