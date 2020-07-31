ВВП государств Евросоюза во втором квартале снизился на 14,4% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе статистического агентства Евростат.
В квартальном исчислении показатель уменьшился на 11,9%. В первые три месяца года падение составило 3,6%. Таким образом, европейская экономика вступила в рецессию, пишет РИА Новости.
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В составе еврозоны 19 стран. По первой оценке, во втором квартале их ВВП уменьшился на 12,1% и на 15% – в годовом. Аналитики, которых опросило агентство "Рейтер", предсказывают снижение на 11,2%, и 13,9% соответственно.
Падение всех показателей оказалось самым существенным с начала ведения статистики в 1995 году.
По словам главного эксперта по европейской экономике Oxford Economics Ангела Талавера, в третьем квартале в еврозоне прогнозируется существенный экономический рост.
При этом он подчеркнул, что восстановление в летние месяцы будет более слабым.
Еврокомиссия в июльском докладе представила прогноз, согласно которому реальный ВВП еврозоны в этом году упадет на 8,7% на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Экономика всего Евросоюза, как считает ЕК, снизится на 8,3%. По оценкам экономических институтов IFO и KOF, ограничения из-за коронавируса стали причиной существенного снижения ВВП еврозоны в первом квартале 2020 года (на 3,6%), которое ускорилось во втором квартале до 12,3%. Однако уже в начавшемся третьем квартале эксперты ожидают экономического восстановления – ВВП региона, по их оценке, увеличится на 8,3% и на 2,8% – в четвертом.
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ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4%
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