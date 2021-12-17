ВВП ЕАЭС по итогам 9 месяцев составил более $1425 млрд

Объем валового внутреннего продукта ЕАЭС в январе – сентябре 2021 года составил более 1425 млрд долларов США и вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит в экспресс-обзоре департамент статистики ЕЭК.

Отмечено, что 1280 млрд долларов США в объеме ВВП составляет валовая добавленная стоимость, в структуре которой более 31% занимает промышленность, 13% – оптовая и розничная торговля, ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов.

Также в обзоре сообщается, что индекс потребительских цен на товары и услуги по ЕАЭС в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем 2021 года составил 100,9%, по сравнению с декабрем 2020 года – 107,7%. Отмечался значительный прирост цен на продовольственные товары (на 9,3%) и на непродовольственные товары (на 8,0%). Цены на платные услуги за этот период увеличились на 4,9%.

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