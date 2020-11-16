ВВП Беларуси в январе – октябре составил 121,4 млрд рублей

По информации Национального статистического комитета, из первой оценки видно, что объем ВВП в настоящих ценах равняется 121,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,9% к уровню января – октября прошлого года.Индекс-дефлятор ВВП в январе – октябре 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019-го составил 111,8%.