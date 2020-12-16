Валовый внутренний продукт Беларуси в январе – ноябре текущего года уменьшился на 0,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, проинформировали в Белстате.
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 133,9 миллиарда рублей, или (в сопоставимых ценах) 99,1 процента к уровню января – ноября прошлого года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе – ноябре 2020-го по отношению к аналогичному периоду 2019-го составил 112 процентов.
Опубликовано:
1044
ВВП Беларуси в январе – ноябре снизился на 0,9 процента
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович