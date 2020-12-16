ВВП Беларуси в январе – ноябре снизился на 0,9 процента

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 133,9 миллиарда рублей, или (в сопоставимых ценах) 99,1 процента к уровню января – ноября прошлого года.Индекс-дефлятор ВВП в январе – ноябре 2020-го по отношению к аналогичному периоду 2019-го составил 112 процентов.