ВВП Беларуси в январе – апреле вырос на 2,5% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2020 года. Такой статистикой поделились в Национальном статистическом комитете.
Фото: pixabay.com
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 50,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102,5% к уровню января – апреля 2020-го.
Отмечается, что индекс-дефлятор ВВП по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,4%.
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ВВП Беларуси в январе – апреле вырос на 2,5%
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