Ввозимые на территорию Беларуси грузовые автомобили экологического класса 6 освобождаются от утильсбора и НДС

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БЕЛТА

Документ принят в целях создания условий для качественного обновления парка подвижного состава белорусских международных перевозчиков за счет приобретения современных транспортных средств высокого экологического класса.Таким образом продлевается положительное действие норм, закрепленных указами № 67 от 15 февраля 2018 года и № 141 от 10 апреля 2019 года.