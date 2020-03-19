Ввод в эксплуатацию жилья в Беларуси в январе-феврале увеличился на 7,2%

Организации всех форм собственности построили 5,1 тыс. новых квартир.Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 199,8 тыс. кв. м, или 38,8% от общего объема введенного в строй жилья.Из общего количества введенного в эксплуатацию жилья для очередников с использованием господдержки построено 146,3 тыс. кв. м.В сельских населенных пунктах введено в строй 183,4 тыс. кв. м жилья, или 35,6% от общего ввода по стране.