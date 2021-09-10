Вверх по карьерной лестнице: некоторых знаков зодиака ждет серьезный профессиональный подъем во второй половине сентября

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Близнецы

Весы

Козерог

Успехи в карьере ждут Близнецов. Это не будет случайностью или везением. Представители данного знака долго и упорно шли к этому. Все последнее время Близнецы работали не покладая рук, придумывали новые и интересные проекты, делали свою работу на отлично. Логичным продолжением таких стараний станет получение новой должности, которая даст больше возможностей для реализации профессионального потенциала.В отличие от Близнецов для Весов изменения в карьере будут носить неожиданный характер. Каких-то выдающихся достижений в работе у Весов не было, однако карьерный рост станет возможен благодаря тому, что руководство уже давно отметило необычайную работоспособность представителей этого знака и их умение находить выход из непростых ситуаций.Продвижение по карьерной лестнице ждет Козерогов. Основным поводом для этого станет безотказность в сложных рабочих вопросах, желание помочь коллегам и сделать все возможное для успешной работы всего коллектива. Такая позиция не останется не замеченной сослуживцами и непосредственным руководителем. Существенно повысится и заработок представителей данного знака зодиака. Получится выровнять финансовую ситуацию, ведь с ней в последнее время не все было гладко.