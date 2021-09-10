Вверх по карьерной лестнице: некоторых знаков зодиака ждет серьезный профессиональный подъем во второй половине сентября

Набравшись сил и энергии летом, нужно вплотную браться за работу. Во второй половине сентября для представителей некоторых знаков зодиака это будет особенно актуально, потому что их ждет серьезный шаг вверх по карьерной лестнице. Кому звезды сулят успех в профессиональной сфере? Ищем себя в списке везунчиков!
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Близнецы
Успехи в карьере ждут Близнецов. Это не будет случайностью или везением. Представители данного знака долго и упорно шли к этому. Все последнее время Близнецы работали не покладая рук, придумывали новые и интересные проекты, делали свою работу на отлично. Логичным продолжением таких стараний станет получение новой должности, которая даст больше возможностей для реализации профессионального потенциала.
Весы
В отличие от Близнецов для Весов изменения в карьере будут носить неожиданный характер. Каких-то выдающихся достижений в работе у Весов не было, однако карьерный рост станет возможен благодаря тому, что руководство уже давно отметило необычайную работоспособность представителей этого знака и их умение находить выход из непростых ситуаций.
Козерог
Продвижение по карьерной лестнице ждет Козерогов. Основным поводом для этого станет безотказность в сложных рабочих вопросах, желание помочь коллегам и сделать все возможное для успешной работы всего коллектива. Такая позиция не останется не замеченной сослуживцами и непосредственным руководителем. Существенно повысится и заработок представителей данного знака зодиака. Получится выровнять финансовую ситуацию, ведь с ней в последнее время не все было гладко.
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