В рамках работы двадцать четвертой сессии Брестского областного Совета депутатов был рассмотрен вопрос введения местного сбора за пересечение транспортными средствами государственной границы в пунктах пропуска. Народные избранники поддержали его введение.
– Депутатами единогласно было принято решение о введении данного местного сбора. Мы не первые в этом плане, поэтому, изучив опыт соседних областей, также приняли подобное решение. Деньги от сбора будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Введение сбора не повлияет на туристическую привлекательность нашего региона. Как и раньше, двери Брестчины открыты для всех, – отметил председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Наркевич.
Стоимость выезда за рубеж составит одну базовую величину. Когда начнет действовать нововведение, пока неизвестно.
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Введение сбора за пересечение государственной границы на легковом автомобиле одобрили в Брестской области
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