Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды ввело запрет на любительскую рыбалку у Витебской ГЭС. Соответствующее постановление № 10 от 6 мая 2021 года 20 мая официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Запрет будет действовать с 9 июня текущего года по 9 апреля 2026 года в Витебском районе на участке реки Западная Двина от плотины Витебской гидроэлектростанции на расстоянии 800 м вниз по течению до места впадения реки Лужеснянки.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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Введен запрет на рыбалку у Витебской ГЭС
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