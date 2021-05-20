Введен запрет на рыбалку у Витебской ГЭС

Запрет будет действовать с 9 июня текущего года по 9 апреля 2026 года в Витебском районе на участке реки Западная Двина от плотины Витебской гидроэлектростанции на расстоянии 800 м вниз по течению до места впадения реки Лужеснянки.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.