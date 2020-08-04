Введен в эксплуатацию ключевой аэропорт зимней Олимпиады-2022

В аэропорту построены новый терминал, экстренный спасательный центр, самолетная стоянка, удлиненная взлетно-посадочная полоса и другие объекты.Как сообщил руководитель проекта Ли Хуэй, после модернизации пропускная способность аэропорта увеличилась с 600 тысяч до миллиона пассажиров в год.Реализация проекта с общим объемом инвестиций 1,3 миллиарда юаней (около 186 миллионов долларов) началась в позапрошлом году.