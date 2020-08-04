Расширенный аэропорт Нинъюань в городе Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, КНР) ввели в эксплуатацию. Это один из ключевых проектов сопутствующей инфраструктуры зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, пишет "Синьхуа".
В аэропорту построены новый терминал, экстренный спасательный центр, самолетная стоянка, удлиненная взлетно-посадочная полоса и другие объекты.
Как сообщил руководитель проекта Ли Хуэй, после модернизации пропускная способность аэропорта увеличилась с 600 тысяч до миллиона пассажиров в год.
Реализация проекта с общим объемом инвестиций 1,3 миллиарда юаней (около 186 миллионов долларов) началась в позапрошлом году.
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Введен в эксплуатацию ключевой аэропорт зимней Олимпиады-2022
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