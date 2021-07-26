Вузы Беларуси завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места

В этом году подать документы на бюджет можно было с 20 по 26 июля. Прием документов от абитуриентов на платную основу будет продолжаться до 9 августа.Внутренние вступительные испытания состоятся с 27 июля по 4 августа. Кто поступил на бюджет, станет известно 5 августа, на платную форму обучения – 11 августа.Отмечается, что общий план приема в 50 учреждений высшего образования (42 государственных и 8 частных) в этом году составляет около 54,9 тысячи человек.Учреждения образования, осуществляющие подготовку на уровне среднего специального образования, продолжают прием документов от абитуриентов. Прием документов на основе общего базового образования, то есть от абитуриентов, окончивших 9 классов, на обучение за счет средств бюджета будет осуществляться по 3 августа, на платной основе – по 14 августа. Но нужно иметь в виду, что те абитуриенты, которые будут сдавать внутренние вступительные испытания на творческие специальности и иные, должны подать документы также по 3 августа. Сами вступительные испытания пройдут с 4 по 8 августа. Зачисление на бюджет будет длиться по 10 августа, на платную основу – по 16 августа.Прием документов на основе общего среднего образования, то есть от абитуриентов, окончивших 11 классов, либо лиц, получивших профтехобразование с общим средним, будет осуществляться за счет средств бюджета по 12 августа, на платной основе – по 17 августа. Для абитуриентов, которые будут сдавать внутренние вступительные испытания, будет работать такая же схема. Даже на платную форму им нужно подать документы по 12 августа. Внутренние вступительные испытания пройдут с 13 по 15 августа. Зачисление на обучение за счет средств бюджета пройдет по 16 августа, на платной основе – по 18 августа.В целом на уровень среднего специального образования прием будут осуществлять 110 учреждений среднего специального образования – колледжей, из них 9 – частной формы собственности, а также 84 учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования. Здесь имеются в виду филиалы вузов – колледжи и иные учреждения. План приема для получения среднего специального образования составляет в этом году около 39,6 тысячи человек.