Вулкан в окрестностях Мехико выбросил столб пепла и пара высотой более 1,5 км

Вулкан Попокатепетль, который расположен в нескольких десятках километров от мексиканской столицы, выбросил столб пара и пепла, которые поднялись на высоту 1,5 км, информирует ТАСС.
Снимок носит иллюстративный характер
«В 03:24 и 03:33 (12:24 и 12:33 по минскому времени) произошло два выброса пара и газов с низким содержанием пепла на высоту 1500 м», – говорится в сообщении национального координационного управления сил гражданской обороны Мексики.
Отмечается, что активность вулкана неопасна для населения.
Попокатепетль входит в число самых крупных и активных вулканов на территории Мексики. Его высота достигает 5,42 км.
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