Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.93
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Вулкан в окрестностях Мехико выбросил столб пепла и пара высотой более 1,5 км

Вулкан в окрестностях Мехико выбросил столб пепла и пара высотой более 1,5 км

Вулкан Попокатепетль, который расположен в нескольких десятках километров от мексиканской столицы, выбросил столб пара и пепла, которые поднялись на высоту 1,5 км, информирует ТАСС.

Снимок носит иллюстративный характер

«В 03:24 и 03:33 (12:24 и 12:33 по минскому времени) произошло два выброса пара и газов с низким содержанием пепла на высоту 1500 м», – говорится в сообщении национального координационного управления сил гражданской обороны Мексики.

Отмечается, что активность вулкана неопасна для населения. 

Попокатепетль входит в число самых крупных и активных вулканов на территории Мексики. Его высота достигает 5,42 км.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы