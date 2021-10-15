Вулкан на острове Пальма начал извергать породы возрастом более 2 млн лет

По словам вулканолога из испанского Высшего совета по научным исследованиям Висенте Солера, на поверхность после извержений начали выходить отложения, которые были на морском дне еще задолго до образования острова.– сказал он.Напомним, что 19 сентября на острове Пальма начал извергаться вулкан вблизи города Эль-Пасо. Правительство заявило, что лава опустошила в общей сложности почти 600 га земли. Согласно информации Канарского вулканического института, за три недели потоки лавы разрушили 1186 строений. Примерно 6,7 тыс. человек были эвакуированы в связи с существующей угрозой.