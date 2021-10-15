Вулкан на острове Пальма начал извергать породы возрастом более 2 млн лет

Испанский вулкан Кумбре-Вьеха на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) начал извергать породы возрастом более 2 млн лет. Такая информация опубликована в Twitter-аккаунте испанского Высшего совета по научным исследованиям (CSIC).
По словам вулканолога из испанского Высшего совета по научным исследованиям Висенте Солера, на поверхность после извержений начали выходить отложения, которые были на морском дне еще задолго до образования острова.
– Вулкан на острове Пальма продолжает мощное извержение, он извергает на поверхность океанические отложения, которые находились на морском дне еще до формирования островов, 2 млн лет назад, – сказал он.
Напомним, что 19 сентября на острове Пальма начал извергаться вулкан вблизи города Эль-Пасо. Правительство заявило, что лава опустошила в общей сложности почти 600 га земли. Согласно информации Канарского вулканического института, за три недели потоки лавы разрушили 1186 строений. Примерно 6,7 тыс. человек были эвакуированы в связи с существующей угрозой.