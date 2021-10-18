Вулкан на острове Ла-Пальма уничтожил около 2 тыс. зданий

Глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес со ссылкой на данные экспертов заявил:По его словам, острова находятся во власти вулкана. Только он может решить, когда это закончится.Согласно информации Национального географического института Испании, 17 октября остров испытал по меньшей мере 40 подземных толчков разной силы, магнитуда самых больших составила 4,3 балла. Потоки лавы продолжают литься из вулкана, из-за чего уже как минимум 742 га земли выжжено и около 2 тыс. зданий уничтожено. Большая территория покрыта вулканическим пеплом, и шлейф пепла все еще достигает высоты несколько миль.К данному моменту примерно 7 тыс. человек были эвакуированы. Разрушено около 59,5 км дорог.