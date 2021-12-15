Вулкан на испанском острове Пальма приостановил видимую активность

– говорится в Twitter-аккаунте вулканолога испанского Национального географического института Рубена Лопеса.По данным института вулканологии Канар, выбросы SO2, которые показывают активность, равны 5 тоннам, что считается низким показателем. В течение нескольких недель уровень составлял тысячи тонн в день.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. За 88 дней лава накрыла по меньшей мере 1,2 тысячи гектаров, разрушены как минимум 1600 зданий, большинство из которых жилые дома, пострадали 74 км дорог, эвакуированы не менее 7 тысяч человек.