Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2,5 км

Пепловый выброс на высоту до 2,5 км произошел 26 октября на вулкане Карымский на Камчатке, пишет ТАСС.
– Умеренная эруптивная активность вулкана продолжается. Высота вулканического облака – 2500 метров. Текущая деятельность может повлиять на международные и низколетящие самолеты, – уточнили информацию в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Вулкан Карымский является одним из самых активных на Камчатке. Он находится в 115 км от Петропавловска-Камчатского, где проживает около 181 тыс. человек. Подножие вулкана Карымского не является туристическим маршрутом.
Фото: pixabay.com