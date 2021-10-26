SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2,5 км

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2,5 км

Пепловый выброс на высоту до 2,5 км произошел 26 октября на вулкане Карымский на Камчатке, пишет ТАСС.


– Умеренная эруптивная активность вулкана продолжается. Высота вулканического облака – 2500 метров. Текущая деятельность может повлиять на международные и низколетящие самолеты, – уточнили информацию в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Вулкан Карымский является одним из самых активных на Камчатке. Он находится в 115 км от Петропавловска-Камчатского, где проживает около 181 тыс. человек. Подножие вулкана Карымского не является туристическим маршрутом.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы