Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Второй случай ошибочного введения четырех доз вакцины от COVID-19 выявили в Италии

Второй случай ошибочного введения четырех доз вакцины от COVID-19 выявили в Италии

Гражданка Италии в городе Ливорно по ошибке получила четыре дозы вакцины от коронавируса американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. Как сообщила сегодня газета Corriere della Sera, это уже как минимум второй такой случай. Об этом информирует ТАСС. 


Отмечается, что 67-летняя женщина находится под медицинским наблюдением и чувствует себя хорошо. Экспериментальные исследования подтверждают, что введение до четырех доз данного препарата не должно вызывать тяжелой реакции организма. Вместе с тем у некоторых пожилых людей (старше 80 лет) после вакцинации наблюдается резкое ухудшение общего состояния здоровья. Но официально подтвержденной информации об этом нет. 

Ранее больше положенных доз получила 23-летняя студентка. Сперва сообщалось о шести дозах, потом врачи и совершившая ошибку медсестра уверяли, что доз во флаконе оставалось четыре. Молодая женщина, привитая более недели назад, жалуется на головные боли, усталость, у нее завышены некоторые параметры по результатам биохимического анализа крови. 

Вакцины от коронавируса практически всех производителей, обеспечивающих Европу, поступают в ампулах, рассчитанных на несколько доз. Такое решение было принято, в частности, для ускорения темпов производства. Ампулы препарата Pfizer и BioNTech рассчитаны на пять доз, но в ЕС при использовании высокоточных шприцев удается извлекать по шесть доз из флакона.

Всего по состоянию на сегодня в Италии полностью иммунизированы почти девять миллионов человек - это около 15% населения. Сделано почти 28 млн инъекций. Наиболее используемой является вакцина консорциума Pfizer и BioNTech. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Энтузиаст из Браславского района успешно развивает органическое сельхозпроизводство
Умер Чарльз Гродин, снимавшийся в "Бетховене" и "Успеть до полуночи"
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фулхэмом» в последнем домашнем матче сезона
В мире за сутки выявили более 515 тыс. заразившихся COVID-19
"Борисов-900" и БЧ победили на старте 1/4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу
УНИКС выиграл у "Локомотива-Кубани" в 1/2 финала Единой лиги ВТБ
В Беларуси планируют открыть еще 9 расчетно-информационных центров газоснабжающих организаций
7-летний сын Сергея Лазарева удивил многих своим поступком
В Минске в ночь на 19 мая дорожную разметку будут наносить на 10 участках
"Цмокi-Мiнск" сравняли счет в финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу
мнение
Роман РУДЬ
Для чего Tut.by создавал себе образ борца с режимом
Белорус Виктор Стаселович занял шестое место на ЧЕ по плаванию в Венгрии
Саснович вышла во второй круг теннисного турнира в Сербии
Шпаковский: государство должно защищать свое информационное пространство
Более Br7 млн дивидендов поступит в бюджет Гомельской области от акций ОАО
Минчанин задержан за репост информации экстремистского Telegram-канала
Анастасия Шкурдай стала шестой на ЧЕ по плаванию на 100 м баттерфляем
В белорусских лесхозах будут проводить встречи с общественностью
Выставка марок на тему культурного наследия Запретного города открылась в Пекине
В космосе обнаружены фотоны с экстремально высокой энергией
Хейли Бибер снялась в рекламной кампании джинсов Levi's
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Обманом живут
Huawei создаст умные часы для гипертоников
В Китае внезапно накренился 300-метровый небоскреб
Стали известны главные особенности дизайна новой ОС Windows
Назван правильный способ приготовления шашлыка
Нам противостоят спецслужбы с огромным опытом – заявил Лукашенко
С 1 июля во всех национальных информационных системах ЕАЭС вводится унифицированная система поиска «Работа без границ»
Объем взаимной торговли в ЕАЭС за январь-март вырос на 16,7%
Премьер-министр подвел итоги работы экономики за первый квартал
Как правильно утолять жажду: советы врача
Высший Евразийский экономический совет рассмотрит 15 вопросов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Социохакинг-2
Проект «Работа без границ» будет запущен 1 июля
В Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС включены три новых заболевания растений
Второй случай ошибочного введения четырех доз вакцины от COVID-19 выявили в Италии
Совет ЕЭК внес дополнения к Правилам определения страны происхождения товаров для целей госзакупок
Приложением “Путешествую без COVID-19" уже пользуются 200 тысяч человек
Как сформировать крону плодового дерева для лучшей урожайности
Беларусь и Венесуэла обсудили практические шаги по развитию политического взаимодействия, торгово-экономического сотрудничества и расширению договорно-правовой базы
Десантник Габров – о расширении полномочий Совета Безопасности
Русакович: повышение роли Совета Безопасности вполне логично и закономерно
Гигин о повышении роли Совбеза: это продиктовано общемировой тенденцией
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Ядовитые семена нацизма
Алиев принял делегацию Вооруженных Сил Беларуси во главе с Хрениным
Эксперт назвал срок восстановления мирового туризма после пандемии
Минсельхозпрод определил порядок выплаты надбавок на продукцию населения
Авторы
СКАНИРУЙТЕ