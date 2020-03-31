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Второй шунтирующий реактор БелАЭС включен в работу

Второй шунтирующий реактор 330 кВ включен в работу на Белоруской АЭС, пишет БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

По информации специалистов, воздушные линии электропередачи номинальным напряжением 330 кВ являются одним из основных источников реактивной мощности, в связи с этим они влияют на уровни напряжения в системообразующей сети объединенной энергосистемы Беларуси. Так, 100 км воздушных линий электропередачи 330 кВ генерируют в энергосистему порядка 40—50 Мвар (мега вольт-ампер реактивных) реактивной мощности. "Для компенсации реактивной мощности воздушных линий 330 кВ, отходящих от КРУЭ 330 кВ Белорусской АЭС, а также реактивной мощности, которую будут вырабатывать генераторы станции, проектом предусмотрена установка на КРУЭ 330 кВ двух управляемых шунтирующих реакторов на номинальном напряжении 330 кВ и номинальной потребляемой мощностью 180 Мвар каждый", — отметили в пресс-службе "Белэнерго".

Первый шунтирующий реактор 180 Мвар на БелАЭС был введен в работу в декабре 2018 года и обеспечил возможность включения и нахождения в работе четырех воздушный линий 330 кВ: Белорусская АЭС — Сморгонь, Белорусская АЭС — Минск Северная, Белорусская АЭС — Поставы № 1 и № 2. 29 марта этого года была успешно реализована программа по опробованию рабочим напряжением 330 кВ и вводу впервые в работу второго шунтирующего реактора 180 Мвар на Белорусской АЭС. Тем самым схема КРУЭ-330 кВ Белорусской АЭС подготовлена к включению в работу оставшихся трех воздушных линий 330 кВ на Белорусская АЭС — Столбцы, Белорусская АЭС — Молодечно и Белорусская АЭС — Россь.

Таким образом, в Белорусской энергосистеме эксплуатируются пять управляемых шунтирующих реакторов 330 кВ мощностью 180 Мвар на Белорусской АЭС на подстанциях 330 кВ "Поставы", "Барановичи", "Мирадино", два шунтирующих реактора 750 кВ мощностью 330 Мвар на подстанции 750 кВ "Белорусская", а также шесть шунтирующих реакторов 10 кВ малой мощности (20—30 Мвар) на подстанциях 330 кВ "Сморгонь", "Лида", "Калийная" и "Мозырь". В перспективе будет установлен управляемый шунтирующий реактор 180 Мвар на подстанции 330 кВ "Россь" и малые шунтирующие реакторы на подстанциях 330 кВ "Столбцы" и "Микашевичи".
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