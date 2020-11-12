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  2. Второй белорусско-турецкий инвестиционный форум планируют провести в 2021 году

Второй белорусско-турецкий инвестиционный форум планируют провести в 2021 году

Мероприятие намечено на первую половину 2021 года. Ход его подготовки обсудили в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Турции Виктора Рыбака с министром торговли Турции Рухсар Пекджан. Об этом сообщается на сайте посольства нашей страны в Турции.


Во время встречи стороны также обменялись мнениями о подходах к развитию взаимодействия в сфере торговли и инвестиций между двумя странами в контексте выполнения договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран в Анкаре в апреле 2019 года.

Уточняется, что особое внимание уделили вопросам совершенствования инструментов для развития торгового сотрудничества между двумя странами.

«Стороны подчеркнули важность скорейшего начала применения системы содействия взаимной торговле, так называемого зеленого коридора, – уточнили в посольстве.

По итогам мероприятия был подтвержден высокий уровень политических связей между Беларусью и Турцией. 

Фото посольства Беларуси в Турции
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