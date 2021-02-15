Второе за последние трое суток землетрясение произошло рядом с Ереваном, сообщает ТАСС.
«В 18:21 (17:21 мск) в 17 км к югу от Еревана на глубине 10 км было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,3», – сказано в заявлении МЧС Армении.
В субботу в Армении зафиксировали землетрясение с эпицентром в 8 км от Еревана. Согласно предварительной информации МЧС, его магнитуда составила 4,7. А по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра и Геологической службы США – 4,9.
Фото: pixabay.com
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Второе за последние три дня землетрясение произошло вблизи Еревана
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