Об этом нашим корреспондентам рассказал командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь Голуб.
Также в этом году ВВС и войска ПВО получат на вооружение новейшие трехкоординатные радиолокационные станции «Восток». Заключены контракты и на поставку многофункциональных ударных вертолетов Ми-35. Дивизионы зенитных ракетных комплексов С-300 постепенно перевооружатся до более мощных - С-400 и «Панцирь-С».
Фото из архива БЕЛТА
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Вторая партия многоцелевых истребителей Су-30СМ пополнит парк 61-й истребительной авиабазы в Барановичах уже в этом году
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