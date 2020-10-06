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  2. ВТО прогнозирует 9,2%-ный спад в мировой торговле в текущем году

ВТО прогнозирует 9,2%-ный спад в мировой торговле в текущем году

Причиной стала пандемия коронавируса, уточняет ТАСС.

Фото носит иллюстративный характер

Но не все так плохо: организация утверждает, что цифры немного компенсируются в 2021 году.

ВТО прогнозирует сейчас спад в 9,2% объема мировой торговли товарами в 2020 году. За ним последует рост в 7,2% в 2021 году, – сказано в докладе организации, который был опубликован 6 октября в Женеве.

Напомним, весной ВТО прогнозировала спад в мировой торговле товарами в текущем году от 13% до 32%. С чем связан внезапный позитив в новом заявлении? Эксперты объясняют это сильными показателями мировой торговли в июне и июле. Среди них – рост торговли товарами, которые связаны с противодействием распространению COVID-19.

В отличие от торговли, мировой ВВП в первой половине 2020 года упал больше, чем ожидалось, что привело к ухудшению прогнозов.

Фото: pixabay.com
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