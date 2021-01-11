Всю неделю ГАИ будет дежурить на наиболее напряженных участках дорог около учебных заведений

В утреннее время сотрудники ГАИ несут службу вблизи учреждений образования, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и предупредить ДТП с участием детей. Особое внимание инспекторы уделяют наиболее напряженным участкам улично-дорожной сети, которые непосредственно прилегают к учебным заведениям.
– Зимние каникулы подошли к концу, а это значит, что вблизи учебных заведений увеличилась интенсивность движения транспорта, – вводит в курс дела ведущий специалист по АиП отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска Татьяна Ященко. – В связи с этим напоминаем всем участникам дорожного движения о правилах безопасного поведения на дороге, в том числе на пешеходных переходах. Некоторые юные участники дорожного движения за время каникул их подзабывают…
Во время дежурства инспекторы напоминают детям, что при пересечении проезжей части необходимо снимать наушники, не отвлекаться на разговоры по мобильному телефону и обязательно смотреть по сторонам. В темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами!
Автомобилистов ГАИ также просит быть в эти дни предельно внимательными и быть готовыми к внезапному появлению детей на проезжей части вблизи учебных заведений. А также на нерегулируемых пешеходных переходах и остановках общественного транспорта.
Не следует забывать и о безопасности детей-пассажиров: в обязательном порядке необходимо перевозить детей только пристегнутыми ремнями безопасности, а для детей младшего возраста использовать специальные удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка.
– Зачастую водители нарушают правила дорожного движения, пытаясь сэкономить время, однако из-за спешки, как правило, страдают дети, – добавила Татьяна Ященко и озвучила цифры. – За 12 месяцев 2020 года на дорогах Минска зарегистрировано 54 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 56 детей получили травмы различной степени тяжести (из них 37 являлись пешеходами, 14 – пассажирами, четверо – велосипедистами и один – водителем электросамоката) и три ребенка погибли.
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Всю неделю ГАИ будет дежурить на наиболее напряженных участках дорог около учебных заведений
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ