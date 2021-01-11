Всю неделю ГАИ будет дежурить на наиболее напряженных участках дорог около учебных заведений

вводит в курс делаВо время дежурства инспекторы напоминают детям, что при пересечении проезжей части необходимо снимать наушники, не отвлекаться на разговоры по мобильному телефону и обязательно смотреть по сторонам. В темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами!Автомобилистов ГАИ также просит быть в эти дни предельно внимательными и быть готовыми к внезапному появлению детей на проезжей части вблизи учебных заведений. А также на нерегулируемых пешеходных переходах и остановках общественного транспорта.Не следует забывать и о безопасности детей-пассажиров: в обязательном порядке необходимо перевозить детей только пристегнутыми ремнями безопасности, а для детей младшего возраста использовать специальные удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка.– добавила Татьяна Ященко и озвучила цифры.