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  2. «Вся в отца»: Иванка Трамп может начать политическую карьеру

«Вся в отца»: Иванка Трамп может начать политическую карьеру

Дочь нынешнего президента США может заняться собственной политической карьерой после того, как ее отец покинет пост главы государства. Об этом изданию Washington Post сообщил источник, близкий к семье Трампа. 


Предполагается, что Иванка серьезно задумывается над развитием политической карьеры за счет выдвижения на какой-либо выборный пост или укрепления влияния в Республиканской партии США. 

При этом сама дочь Трампа на эту тему не дает никаких комментариев. Зато своим мнением охотно поделилась бывший креативный директор компании Иванки Марисса Велес Краксбергер. Она считает, что Иванка Трамп хотела бы быть первой женщиной-президентом. 

Бывший чиновник Белого дома также высказался на тему будущего президентства американской бизнесвумен. По его мнению, дочь 45-го президента США умеет произвести впечатление и народ примет ее, однако оставаться вовлеченным в политику – это не то же самое, что баллотироваться. 

Фото: РИА Новости
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