Встречу с активом Могилевской области Лукашенко начал не по сценарию

– начал встречу Александр Лукашенко.Первым выступил начальник управления Комитета государственной безопасности Игорь Павлющенко. Он кратко доложил о складывающейся в регионе социально-политической обстановке, реагировании на новые вызовы и угрозы безопасности., – заявил он. –По словам Игоря Павлющенко, самая чувствительная проблема в регионе – это обстановка в трудовых коллективах., – сказал он.– подчеркнул Александр Лукашенко. –Свое видение ситуации также озвучил начальник областного управления внутренних дел Игорь Щербаченя. По его словам, усилия милиции сейчас направлены на пресечение деструктивной деятельности, установление лиц, причастных к экстремистской деятельности., – заявил начальник УВД.Александр Лукашенко поинтересовался, какой район в Могилевской области беспокоит правоохранителей в первую очередь с точки зрения преступности. Как отметил Игорь Щербаченя, основное внимание милиция уделяет Могилеву и Бобруйскому району.Глава государства обратил особое внимание на проблему падежа скота и напомнил, что ставил соответствующие задачи в этой сфере и правоохранителям после того, как на предприятиях были выявлены преступные схемы.– подчеркнул Александр Лукашенко.Об эпидемиологической ситуации Президент поинтересовался у заместителя председателя Могилевского облисполкома Валерия Малашко. По его словам, интенсивность заболеваемости COVID-19 в области снижается. По его мнению, это происходит благодаря серьезной работе с населением в части соблюдения мер профилактики. Кроме того, 50% населения в регионе уже привилось первым компонентом вакцины., – заявил зампредседателя облисполкома.Однако, отметил Валерий Малашко, в последнее время стали довольно часто выявлять и грипп. В целом же обстановка на сегодня развивается в позитивном ключе., – сказал Александр Лукашенко.Перед активом также выступил руководитель ОАО "Могилевхимволокно" Петр Рудник. Он доложил о ситуации на предприятии, в том числе о вопросах модернизации, освоении новых видов продукции, обеспечении рентабельной работы.Глава государства подробно расспросил гендиректора предприятия о состоянии дел на производстве и задал метафоричный вопрос: ", – сказал в ответ руководитель завода. По его словам, в прошлом году предприятие значительно нарастило объемы производства, работает рентабельно, получая прибыль.Для дальнейшего развития требуется модернизация производства. На это обратил внимание Петр Рудник:В числе актуальных для предприятия вопросов он также назвал стоимость энергоресурсов. Для обсуждения путей решения существующих проблем и определения путей развития "Могилевхимволокна" гендиректор предложил организовать визит Президента на предприятие., – ответил Глава государства и поручил включить это мероприятие в его рабочий график.Как сообщалось, Александр Лукашенко прибыл в Могилев, чтобы представить Анатолия Исаченко активу Могилевской области в должности губернатора.Приглашено на встречу более 400 человек. Сегодня на сессии Могилевского областного Совета депутатов Анатолий Исаченко был утвержден в должности председателя облисполкома.