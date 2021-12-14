Встречу с активом Могилевской области Лукашенко начал не по сценарию

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с активом Могилевской области. Изначально ожидалось, что в первую очередь Глава государства представит нового губернатора, но мероприятие началось не по сценарию, сообщает БЕЛТА.
– Я думаю, скрывать нам друг от друга нечего. Давайте поговорим по актуальным вопросам нынешней повестки, нашей жизни, – начал встречу Александр Лукашенко. – Думаю, всем будет интересно, чем дышит изнутри наша Могилевщина.
Первым выступил начальник управления Комитета государственной безопасности Игорь Павлющенко. Он кратко доложил о складывающейся в регионе социально-политической обстановке, реагировании на новые вызовы и угрозы безопасности.
– В настоящее время социально-политическая обстановка в регионе в целом стабильная и контролируемая, – заявил он. – С учетом проделанной работы в течение последнего года пресечены были очаги активности, которые раньше попадали в поле зрения. Мы видим необходимость работы и реагирования на так называемые триггеры в вопросах проблем социально-экономического характера в регионе со стороны местной власти, директоров предприятий.
По словам Игоря Павлющенко, самая чувствительная проблема в регионе – это обстановка в трудовых коллективах.
– Если мы ее удержим на том уровне, как сейчас, то, я полагаю, каких-то неожиданных моментов для нас здесь не будет, – сказал он.
– Вы в какой-то степени самоуспокоились. Да, у нас вроде бы в Могилевской области не очень шумели, кричали, но надо понимать, что это вершина айсберга – то, что мы видели в прошлом году. Что там пониже, зависит от социально-экономического развития, уровня и успехов Могилевской области, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Мы просто не можем допустить повторения (прошлогодних событий. – Прим. БЕЛТА). Чтобы нам не пришлось опять по улице с автоматами бегать.
Свое видение ситуации также озвучил начальник областного управления внутренних дел Игорь Щербаченя. По его словам, усилия милиции сейчас направлены на пресечение деструктивной деятельности, установление лиц, причастных к экстремистской деятельности.
– Проводим активную работу, чтобы и в дальнейшем не допустить террористических проявлений, – заявил начальник УВД.
Александр Лукашенко поинтересовался, какой район в Могилевской области беспокоит правоохранителей в первую очередь с точки зрения преступности. Как отметил Игорь Щербаченя, основное внимание милиция уделяет Могилеву и Бобруйскому району.
Глава государства обратил особое внимание на проблему падежа скота и напомнил, что ставил соответствующие задачи в этой сфере и правоохранителям после того, как на предприятиях были выявлены преступные схемы.
– Я как-то сказал, что без милиции мы порядка не наведем. Если вы не подключитесь, не поставите здесь всех на место бездельников и ворюг, не глядя на лица и звания, толку не будет, – подчеркнул Александр Лукашенко.
Об эпидемиологической ситуации Президент поинтересовался у заместителя председателя Могилевского облисполкома Валерия Малашко. По его словам, интенсивность заболеваемости COVID-19 в области снижается. По его мнению, это происходит благодаря серьезной работе с населением в части соблюдения мер профилактики. Кроме того, 50% населения в регионе уже привилось первым компонентом вакцины.
– Надо идти своим путем, понимая, что происходит в мире, взвешивая ситуацию, в которой живет наша страна. Как показало время, своевременно введя меры профилактики, обеспечив медицинские учреждения необходимым оборудованием, обучив кадры, мы эту битву выиграли, – заявил зампредседателя облисполкома.
Однако, отметил Валерий Малашко, в последнее время стали довольно часто выявлять и грипп. В целом же обстановка на сегодня развивается в позитивном ключе.
– Да, дорого нам обошелся этот ковид. В том плане, что население запугали, особенно в первую волну. Трудно идти в одиночку, когда на тебя все шишки валятся, – сказал Александр Лукашенко.
Перед активом также выступил руководитель ОАО "Могилевхимволокно" Петр Рудник. Он доложил о ситуации на предприятии, в том числе о вопросах модернизации, освоении новых видов продукции, обеспечении рентабельной работы.
Глава государства подробно расспросил гендиректора предприятия о состоянии дел на производстве и задал метафоричный вопрос: "Могилевхимволокно" скорее жив или мертв?"
– Мои работники говорят: ожил, – сказал в ответ руководитель завода. По его словам, в прошлом году предприятие значительно нарастило объемы производства, работает рентабельно, получая прибыль.
Для дальнейшего развития требуется модернизация производства. На это обратил внимание Петр Рудник:
– На старых технологиях далеко не уедешь. Модернизацию проводить надо.
В числе актуальных для предприятия вопросов он также назвал стоимость энергоресурсов. Для обсуждения путей решения существующих проблем и определения путей развития "Могилевхимволокна" гендиректор предложил организовать визит Президента на предприятие.
– Давайте побудем там. Но чтобы результат был, – ответил Глава государства и поручил включить это мероприятие в его рабочий график.
Как сообщалось, Александр Лукашенко прибыл в Могилев, чтобы представить Анатолия Исаченко активу Могилевской области в должности губернатора.
Приглашено на встречу более 400 человек. Сегодня на сессии Могилевского областного Совета депутатов Анатолий Исаченко был утвержден в должности председателя облисполкома.