Встреча Путина и Байдена в Женеве на вилле Ла-Гранж в расширенном составе завершилась в 17:05 по местному времени (18:05 МСК). Она не была разделена на две части. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Белого дома.
"Двусторонняя встреча в расширенном составе завершилась в 17:05 по местному времени", – приводит его слова пресс-пул Белого дома.
"Была одна встреча, и она не была разделена на две части", – добавил он.
Опубликовано:
1450
Встреча Путина и Байдена в расширенном составе завершилась
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter