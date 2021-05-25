Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится в Женеве 16 июня, пишет ТАСС.
Эта встреча лидеров двух стран станет первой с момента вступления Джозефа Байдена в должность президента Соединенных Штатов.
В пресс-службе Кремля уточнили, что главы государств обсудят в том числе развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, урегулирование региональных конфликтов и борьбу с пандемией.
Фото: pixabay.com
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Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве
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