Встреча Президента с доверенными лицами, планы по загрузке топлива на БелАЭС и полотно «Беларусь помнит!» в Брестской крепости. Главное за среду

О важных событиях среды вы можете узнать в нашем традиционном обзоре главных новостей за день.
ГЛАВНОЕ
Александр Лукашенко провел 22 июля встречу с доверенными лицами. Говоря о составе группы доверенных лиц, Александр Лукашенко обратил внимание, что в этот раз к ее формированию отнеслись очень аккуратно и даже трепетно: "Это не просто люди авторитетные, это, безусловно, люди, которые формируют мнения в нашем обществе. Но и люди, которые сегодня работают с действующим Главой государства".
В Минэнерго подтвердили планы по началу загрузки топлива на первом блоке БелАЭС в августе. Строительно-монтажные работы на первом энергоблоке БелАЭС и общестанционных сооружениях выполнены на 98%. В настоящее время на первом блоке завершаются отделочные работы и благоустройство территории. В мае этого года на площадку сооружения доставлено ядерное топливо.
Полотно «Беларусь помнит!» развернули в Брестской крепости-герое. Участники молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» возложили цветы к Вечному огню на площади Церемониалов, почтили память погибших минутой молчания. Молодежная команда совместного проекта Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской железной дороги включает 90 парней и девушек из всех регионов страны.
ОБЩЕСТВО
Минздрав советует белорусам не выезжать в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу. Также в министерстве уточнили, что озвученные ЦИК данные касаются лиц, которые на сегодняшний день находятся под всеми видами медицинского наблюдения. В эту группу входят инфицированные COVID-19 пациенты (в том числе находящиеся в стационарах), контакты первого уровня, контакты второго уровня и граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.
Тем временем в Беларуси выздоровел и выписан 59 061 пациент с COVID-19. Всего зарегистрирован 66 521 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Проведено 1 209 400 тестов. Всего скончались 513 пациентов.
Кстати, анестезиолог-реаниматолог Олеся Валаханович считает, что мы с достоинством выдержали экзамен, который нам преподнесла жизнь: "Как только мы столкнулись с первыми случаями новой коронавирусной инфекции, было немного тяжело, была психологическая нагрузка. У нас очень хороший коллектив, и мы старались друг друга поддерживать".
В Беларуси уже 15 пациентов проходят лечение онкологического заболевания при помощи экспериментальной вакцины от рака. Министр здравоохранения Владимир Караник, сам врач-онколог, говорит, что в Беларуси удалось не только сохранить все лучшее в лечении рака после распада СССР, но и приумножить, дать новый курс развития.
Число наблюдателей на избирательных участках уменьшат из-за коронавируса. Председатель ЦИК Лидия Ермошина напомнила, что Минздрав разработал рекомендации для предотвращения распространения респираторных инфекций (в том числе COVID-19) при проведении голосования на выборах Президента. В числе рекомендаций соблюдение принципа социального дистанцирования.
Студентов будут включать в списки избирателей по месту постоянной регистрации. Учреждения образования уже подготовили информацию об иногородних студентах. На ее основании их включат в списки для голосования по месту постоянного жительства. Изменения не коснутся студентов, которые работают в студотрядах и живут в общежитиях.
«Белавиа» сменит условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах с 1 августа. Его стоимость будет зависеть от времени и способа приобретения услуги. Начиная с августа при покупке услуги online одновременно с билетом по тарифам Promo и Light ее стоимость составит 25 евро за первое место багажа и 40 евро за каждое последующее.
Семейный экипаж Валерия и Татьяны Кухта первым на Брестчине собрал тысячу тонн зерна. Для Валерия Кухты это уже тридцатая уборочная кампания. Последние несколько лет он работает в тандеме с супругой. На время уборки Татьяна Семеновна берет отпуск, чтобы помочь мужу.
Изменения в трудовом законодательстве, регулирующие удаленную работу, были внесены своевременно. Это позволило плавно перейти на такой вид работы в начальный период борьбы с пандемией. Такое мнение высказала председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Светлана Любецкая.
ЭКОНОМИКА
НАИП и Палата представителей подписали совместный план по привлечению инвестиций. План предусматривает подготовку алгоритмов рекомендаций взаимодействия между депутатами и региональными экспертами НАИП по их совместной работе, селекцию проектов, которые могут быть представлены на рассмотрение через депутатский корпус.
Кстати, падение прямых иностранных инвестиций в 2020 году ожидается в районе 40 процентов во всем мире, по оценкам Конференции ООН по торговле и развитию. Однако для Беларуси все может сложиться удачнее.
ЕБРР в первом полугодии увеличил инвестиции в экономику Беларуси более чем в два раза – до 160 млн евро. Увеличение инвестиций демонстрирует оперативную реакцию ЕБРР на потребности развивающихся экономик, преодолевающих последствия коронавируса, отметили в банке.
Минэнерго разрабатывает стратегию развития торфяной промышленности на 2021–2025 годы. Докумeнт в высокой стeпени готовности. Перед предприятиями отрасли стоят важные задачи по увеличению объемов реализации продукции, росту выручки, улучшeнию качественных показателей, а это рост производительности труда и заработной платы.
В Минске и Минской области в более чем 90% проверенной продукции легпрома выявлены несоответствия требованиям. Это преимущественно продукция, ввозимая на территорию Беларуси из Китая, России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана. В основном на продукцию отсутствовали документы о подтверждении ее соответствия, не соблюдались требования безопасности.
Более 6,3 млрд рублей поступило в бюджет Минска с начала года. Как отметили в инспекции МНС по городу Минску, в республиканскую казну направили 61,3% финансовых ресурсов (3 млрд 893 млн рублей), в городскую – 38,7% (2 млрд 453 млн рублей). Больше всего налоговых платежей поступило от оптовой и розничной торговли – 30,2% в общей сумме поступлений.
СПОРТ
Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев. Победитель зимних Олимпийских игр 1976 года в составе сборной СССР скончался на 74-м году жизни. Он выступал на позиции защитника. О дате и месте проведения прощания будет сообщено позже.
Белорусский хоккеист Евгений Ковыршин перешел из минского «Динамо» в «Юность». В прошлом сезоне 34-летний форвард провел 57 матчей за минское «Динамо», набрав 17 (5+12) очков при показателе полезности «-4».
«Арсенал» неожиданно проиграл «Астон Вилле» и впервые за 25 лет финиширует в чемпионате Англии вне топ-6. Лондонский клуб лишился шансов на попадание в следующий розыгрыш Лиги Европы через национальный чемпионат. Правда, «канониры» еще могут квалифицироваться во второй по значимости еврокубковый турнир.
Роналду догнал Ромарио по количеству голов за карьеру и приближается к рекорду Пеле. После дубля в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Лацио" ("Ювентус" выиграл 2:1) на счету Роналду 734 забитых мяча.
В МИРЕ
Италия заявила о преодолении пандемии коронавируса. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца поблагодарил жителей страны за работу по преодолению пандемии коронавируса. При этом он отметил, что Италии еще предстоит немало работы на этом пути.
Нобелевскую премию в этом году вручат в новом формате. Как отметили в пресс-службе, непонятно, удастся ли участникам собраться в одном месте, а лауреатам премии и гостям из других стран – попасть в Швецию или Норвегию.
До 470 выросло число жертв наводнений в Индии. Больше всего погибших в штатах Западная Бенгалия и Ассам, где сильные наводнения вызваны разливом реки Брахмапутра. В штате Ассам стихией уничтожены три тысячи деревень в 25 из 33 округов региона.
Международный аэропорт в Шанхае приостановил работу из-за возгорания грузового самолета. Наземные службы аэропорта сейчас работают над устранением последствий чрезвычайного происшествия. К месту происшествия были направлены 18 пожарных расчетов.
Стражей лондонского Тауэра увольняют впервые за 500 лет. Связано это с пандемией коронавируса, из-за которой знаменитую лондонскую крепость посещают реже. Поэтому упали и доходы от продажи билетов и экскурсий, которые ранее составляли 80 процентов от бюджета достопримечательности.
В квартире в центре Москвы найдено тело девушки с множественными травмами. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Ведется розыск причастного к преступлению. Мать молодого человека, с которым встречалась погибшая девушка, рассказала, что пара планировала вступить в брак 8 августа.
КУЛЬТУРА
Триеннале современного искусства открылось во Дворце искусства. Республиканская выставка объединяет претендентов на получение Национальной премии в области изобразительного искусства за 2019–2020 годы. За высшую награду в 10 номинациях поборются художники и скульпторы, креативные фотографы и дизайнеры, авторы инсталляций и искусствоведы.
В Квасовке на Гродненщине стартует проект стародавних танцев. Народный фольклорный коллектив "Жывіца" познакомит с традициями настоящей сельской вечеринки, всех желающих научат народным танцам, среди которых краковяк, лявониха и ойра. Организаторы договорились с Квасовкой, чтобы они со своим проектом гастролировали, и в первую очередь по агрогородкам.
В Бобруйске артисты и зрители прочтут стихи Владимира Высоцкого. Вечер пройдет на малой сцене театра. В его формате предусмотрен и «свободный микрофон»: прочитать любимые стихи Владимира Семеновича и поделиться своим видением его творчества смогут и зрители.
«Союзмультфильм» снимет мультсериал про медвежонка Умку. Планируется, что новый проект будет состоять из 26 серий. Сейчас в рамках работы над проектом созданы система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений и ведется сценарная разработка проекта.
МОЗАИКА ЖИЗНИ
Канье Уэст заявил, что Майкл Джексон был убит. Канье поделился этой теорией во время онлайн-спора с Крис Дженнер, матерью его жены Ким Кардашьян. Хип-хоп-исполнитель напомнил ей, что сам Джексон рассказывал Дженнер о бывшем топ-менеджере Sony Томми Моттоле «перед тем, как они убили его».
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с бывшей Брэдли Купера. Назойливые папарацци застали влюбленных гуляющими по улицам Лондона. На полученных фото видно, что на безымянном пальце Сьюки Уотерхаус красуется кольцо.
Корицу назвали полезной для людей в преддиабетическом состоянии. Эта популярная приправа обладает сильными антиоксидантными свойствами. Недавно ученые заметили, что у людей, которые постоянно употребляют корицу, уровень сахара в крови необычно низок. Американские эндокринологи впервые проверили эту гипотезу на 51 добровольце.
ПОГОДА
Переменная облачность и кратковременные осадки местами по стране ожидаются в Беларуси 23 июля. Подробнее о прогнозе – на нашем сайте.
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Встреча Президента с доверенными лицами, планы по загрузке топлива на БелАЭС и полотно «Беларусь помнит!» в Брестской крепости. Главное за среду
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