Рабочая поездка Президента в Минскую область, присуждение госнаград и дата Послания к белорусскому народу и Национальному собранию. Главное за пятницу

О важных событиях пятницы вы можете узнать в нашем традиционном обзоре главных новостей за день.
ГЛАВНОЕ
Президент Беларуси совершил рабочую поездку в Минскую область. В Пуховичском районе Александр Лукашенко посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения, дислоцированную в Марьиной Горке. Главе государства продемонстрировали новую форму бойцов Вооруженных Сил. Президент первым делом поинтересовался, довольны ли формой бойцы. Ответ был утвердительным.
Говоря об особенностях бригады в Марьиной Горке, Александр Лукашенко, к слову, отметил, что подобных соединений – двойного назначения – в Вооруженных Силах только два. Глава государства обратил внимание, что они хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри страны.
Современные войны начинаются с внутренних вооруженных конфликтов, заявил Госсекретарь Совбеза Андрей Равков.
– По своей подготовке к выполнению задач во всех спектрах вооруженной борьбы 5-я отдельная бригада специального назначения, наверное, самая оснащенная, самая подготовленная.
Кроме того, Президент посетил Пуховичскую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва и пообщался с жителями города и близлежащих населенных пунктов. Александр Лукашенко, в частности, поздравил жителей Марьиной Горки с юбилеем. 65 лет назад городской поселок получил статус города. Белорусский лидер угостил детей мороженым и шоколадом.
Главе государства показали современный бассейн "АкваМарин", борцовский и тренажерный залы.
– Для того чтобы не просто кувыркаться, а быть настоящим спортсменом, здесь есть все, – подчеркнул Александр Лукашенко.
Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующие указы подписал Александр Лукашенко. В частности, ордена Почета удостоены главный врач Витебской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Ковалева, заведующая микробиологической лабораторией, врач-бактериолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Левшина и заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева.
Александр Лукашенко 3 августа обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Ранее глава государства заявлял о том, что изначально запланированное на середину апреля Послание было отложено прежде всего по причине неопределенности ситуации в мире на фоне пандемии и того, какое влияние это окажет на Беларусь.
ОБЩЕСТВО
В Беларуси повышается размер пособия по уходу за ребенком. С 1 августа на 5,5 процентов вырастет размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. На первого ребенка сумма ежемесячной выплаты составит 427,84 рубля, на второго и последующих детей – 488,96 рубля, на ребенка-инвалида – 550,08 рубля.
В Беларуси выздоровели и выписаны 59 755 пациентов c COVID-19. По состоянию на 24 июля зарегистрированы 66 846 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего за время распространения инфекции на территории Беларуси проведено 1 230 684 теста.
В стране создана система поддержки талантливой и одаренной молодежи. Об этом министр образования Игорь Карпенко заявил во время торжественной церемонии возложения цветов к стеле «Минск – город-герой» участниками республиканского молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне». Также министр обратил внимание на то, что государство делает все для того, чтобы молодежь заняла достойное место в обществе.
«Белавиа» объявила об изменении условий обмена билетов в случае отмены рейсов из-за коронавируса. Пассажиры могут однократно изменить дату полета и/или маршрут без доплат в рамках одной премиальной зоны программы «Белавиа Лидер» с периодом путешествия конца 2021 года.
«Минсктранс» возобновляет три международных рейса. С 31 июля возобновляются автобусные рейсы в Вильнюс, Каунас и Варшаву. Рейсы будут осуществляться каждый день. Рейс Минск – Вильнюс через Ошмяны запланирован на 9:30. Обратный рейс Вильнюс – Минск будет отправляться из литовской столицы в 16:00.
Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 31 районе Беларуси. Посещение лесов, въезд на территорию лесного фонда транспорта, проведение на территории лесного фонда работ, не связанных с ведением лесного хозяйства, и другие ограничительные меры при III классе пожарной опасности устанавливаются персонально для каждого района руководством исполкомов и прописываются в решениях.
ЭКОНОМИКА
Средняя зарплата в Беларуси в июне составила 1248,9 рубля. В мае было 1227,9 рубля. Средняя зарплата в Минске в июне достигла 1748,6 рубля. В целом по республике реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-июне по сравнению с соответствующим периодом 2019 года выросла на 8,2%.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил Белорусский металлургический завод: ознакомился с производством, встретился с коллективом и обсудил с руководством дальнейшие пути развития предприятия. Сегодня ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» восстанавливает привычный режим работы.
Игорь Сергеенко посетил Волковысский район. Глава Администрации Президента ознакомился в целом с развитием региона, работой нескольких предприятий различных форм собственности, пообщался с их коллективами. Кстати, сейчас на предприятии развивают пока еще новое для себя направление - производственный туризм. Появится новый турмаршрут, рассказывающий о вековой истории завода.
Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко оценил работу музейного комплекса «Дукорский маёнтак». Туристический объект находится в Пуховичском районе в агрогородке Дукора недалеко от Минска и является центром сохранения исконной шляхетской культуры. В этом живописном месте страницы истории оживают на глазах.
В первом полугодии 2020-го розничный товарооборот составил 25,1 млрд рублей. Это в сопоставимых ценах на 2,6 процента больше по сравнению с январем-июнем 2019-го. При этом темп роста розничного товарооборота предприятий торговли и юрлиц, на которые пришлось 91,6 процента в структуре всех организаций, составил 104,2 процента.
Объемы строительства жилья в Беларуси планируется увеличить. Особое внимание при этом будет уделено строительству не только тех квартир, которые люди покупают в собственность, но и арендному жилью, а также жилью, где на полную мощность будет использоваться электрическая энергия. К слову, 135 тысяч метров квадратных арендного жилья планируется построить в стране в этом году.
СПОРТ
В Витебске завершился очередной матч 19-го тура чемпионата страны по футболу. Местная одноименная команда победила «Слуцк» – 2:0, после чего поднялась на четвертую строчку в таблице. Подробнее - здесь.
В Бресте завершился первый матч 19-го тура футбольного чемпионата страны. Местный «Рух» и «Славия» расписали результативный мир – 3:3. Мозыряне ушли от поражения на пятой компенсированной минуте, причем к тому времени они играли в численном меньшинстве.
Прыгун в высоту Максим Недосеков перепрыгнул председателя Белоруской федерации легкой атлетики. Всего 1,93 метра. Если бы речь шла о планке, на подобные цифры спортсмен уровня Недосекова и внимания бы не обратил, но прыгать через живого человека, по словам Максима, - совсем другие ощущения.
В МИРЕ
Россия возобновляет международные полеты с 1 августа. Отправиться можно будет в Турцию, Великобританию, Танзанию. Однако полный список доступных для полетов стран будет утвержден позже, поскольку Россия ведет переговоры еще с 30 странами.
Число соискателей убежища в ФРГ превысило 1,8 миллиона человек. К концу 2019 года в Германии еще не было принято решение в отношении 266 тысяч иностранцев, подавших соответствующее ходатайство. Это на 40 тысяч меньше, чем в 2018 году.
Туристический комплекс площадью 14,5 га построят в израильской пустыне. Такое решение было принято совместно с Управлением земельных ресурсов Израиля. Тендер на строительство уже объявлен. Согласно проекту на территории около 14,6 га будет возведено до 48 зданий под коттеджи для отдыха и жилые дома.
КУЛЬТУРА
Украинские артисты после участия в «Славянском базаре» поблагодарили Витебск за гостеприимство. На завершившемся недавно «Славянском базаре» возродилась добрая традиция - снова стал проходить концерт мастеров искусств Украины. Ирина Билык, Таисия Повалий, Николай Гнатюк, квартет «Гетьман», мегапопулярная в Европе группа Kazka, экстравагантный проект Luiku, «танцующая» и «летающая» скрипачка Kadi просто-таки покорили фестивальную публику.
Тейлор Свифт выпустила новый альбом. Восьмой альбом исполнительницы получил название «folklore». В нем - 16 баллад. Альбом можно прослушать на всех стриминговых сервисах. Оказалось, на карантине певица не теряла времени зря.
Группа Bon Jovi анонсировала выход нового альбома. Он будет называться Bon Jovi 2020 и выйдет 2 октября. Релиз был перенесен с 15 мая из-за пандемии коронавируса. Во время карантина группа не теряла времени даром – были созданы две новые песни.
Британский писатель Марк Доусон скупил собственную книгу - 400 экземпляров. Такой ход позволил роману «Чистильщик» оказаться в топ-10 бестселлеров по версии газеты Sunday Times и занять 8-е место. Книга рассказывает об убийце Джоне Милтоне и является очередной в серии романов.
МОЗАИКА ЖИЗНИ
Билл Гейтс назвал удручающими теории о его "причастности" к пандемии коронавируса. После вспышки коронавируса в интернете стали циркулировать слухи о причастности к пандемии фонда Билла и Мелинды Гейтс. Теории заговора утверждают, что Гейтс якобы стремится использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними.
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на папарацци. Супруги которые живут в Лос-Анджелесе, были возмущены сделанными с дронов фотографиями своего 14-месячного сына Арчи. Они обратились в суд после того как узнали, что фотографии их ребенка продаются в интернете.
Компания Paramount вновь перенесла релиз фильма «Тихое место-2». Перенос также коснулся фильма «Топ Ган: Мэверик» и других картин студии. Также стала известна дата релиза продолжения «Соника в кино». Подробности читайте здесь.
ПОГОДА
В выходные в Беларуси местами ожидаются осадки, но станет теплее. Подробнее о погоде - в нашем прогнозе.
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Рабочая поездка Президента в Минскую область, присуждение госнаград и дата Послания к белорусскому народу и Национальному собранию. Главное за пятницу
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