Встреча национального координатора ЦУР с молодежными послами проходит в Минске

Встреча заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национального координатора по достижению Целей устойчивого развития Анатолия Исаченко с молодежными послами ЦУР началась в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка.



Подобные встречи национальным координатором ЦУР проводятся регулярно. Молодежные послы ЦУР – это 17 победителей конкурса «Молодежные послы Целей устойчивого развития – будущее планеты в наших руках», представители из студенческой среды, избранные для продвижения Целей устойчивого развития и их популяризации среди молодежи.



Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестку-2030) государства – члены ООН приняли в сентябре 2015 года. Ее составной частью являются 17 Целей устойчивого развития и 169 подчиненных им задач, которые необходимо достичь к 2030 году. Принятие Повестки-2030 потребовало от всех государств пересмотра и конкретизации национальных планов и механизмов достижения устойчивого развития общества с учетом ЦУР. Беларусь привержена осуществлению Повестки-2030 и уже предприняла целый ряд важных шагов для ее реализации на национальном уровне, позволивших стране войти в число мировых лидеров по работе в данном направлении.