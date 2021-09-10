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  2. Встреча Лукашенко и Путина в Кремле затянулась до начала второго ночи

Встреча Лукашенко и Путина в Кремле затянулась до начала второго ночи

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на прошедшей в Кремле встрече общались в общей сложности 7 часов, прервавшись на пресс-конференцию. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого".


"Вчерашняя встреча президентов плавно перетекла в день сегодняшний. Итого на таймере "Пула Первого" 7 часов. Как нам стало известно, пресс-конференция в планах президентов не была финальной точкой. Они прервали разговор, обсудив программы, чтобы журналисты долго не ждали. Рассказали, о чем договорились по программам, и продолжили общение. Завершили в итоге в начале второго ночи", – отмечают авторы ресурса.

Сообщается, что это был очень хороший разговор, и лидеры стран много всего обсудили помимо программ.

Фото: БЕЛТА
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