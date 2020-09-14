Встреча Лукашенко и Путина в Сочи

Переговоры проходили в формате "один на один". Лидеры стран обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрели международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.
Лукашенко – Путину: вы поступили очень порядочно, по-человеческиФото: БЕЛТА
"Надо теснее держаться с нашим старшим братом" – Лукашенко о сотрудничестве с Россией
Лукашенко – Путину: мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас военные учения
Лукашенко о протестах в Минске: пока красные линии никто не нарушал
Лукашенко не исключает, что вторая волна коронавируса в Европе будет мощнее первой
Путин: нужно предпринять дополнительные усилия для роста товарооборота Беларуси и России
Путин: Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства
Путин: Россия планирует предоставить Беларуси кредит в $1,5 млрд
Путин: мы за то, чтобы белорусы сами без всяких подсказок и давления извне разобрались в ситуации