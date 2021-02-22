Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.6
EUR: 3.15
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Встреча Лукашенко и Путина продолжалась более шести часов. Что обсуждали президенты в Сочи?

Встреча Лукашенко и Путина продолжалась более шести часов. Что обсуждали президенты в Сочи?

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 февраля провел в Сочи переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Встреча двух лидеров продолжалась более шести часов, что обсуждали президенты - в материале БЕЛТА.

"Серьезные переговоры в обычной одежде"

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Красной Поляне во второй половине дня - без галстуков, строгих правил протокола и официальных лиц, обычно сопровождающих их на важных встречах. На имидж глав государств обратили внимание сразу же: белорусский лидер был одет в клетчатый бомбер, а российский президент - в джинсы и пиджак. Как позже заявит Александр Лукашенко, "серьезные переговоры в обычной одежде" говорят о том, что президенты просто близкие люди, очень близки и сами народы обеих стран.

Приветствовав белорусского коллегу в курортном городке, Владимир Путин заметил, что в нынешнее время личные встречи стали большой редкостью. Поэтому, добавил он, в них есть особая ценность. Протокольная часть встречи, которая попала на камеры журналистов, длилась чуть менее 13 минут. Президент России ограничился общими словами, подчеркнув высокий уровень "взаимодействия, стратегического партнерства и союзничества" между странами. "Наши инструменты взаимодействия отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами", - сказал Владимир Путин.

Российский лидер отметил успешное сотрудничество двух стран в торговле, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере. Он вспомнил об успешном строительстве Белорусской атомной станции и заявил о популярности в России белорусских продуктов, которые "всегда качественные, доступные по цене".

"Мы очень близкие люди, народы: культура, язык, религия, история совместная, причем основанная не только на героическом относительно недавнем прошлом, но и уходящая глубоко своими корнями в века. Нас это все объединяет, и, конечно, очень хорошо, что мы поддерживаем эту работу и в настоящее время", - подытожил Владимир Путин, не преминув в завершении своего вступления пригласить белорусского коллегу покататься на лыжах. Курорт все-таки.

"План действий есть"

В то же время Александр Лукашенко предпочел быть более конкретным. Он напомнил, что ранее было обозначено порядка 30 направлений по развитию сотрудничества. Во время предыдущей встречи в Сочи главы государств договорились, что правительства поработают над этими так называемыми дорожными картами - подновят и модернизируют. "Действительно, правительства очень многое сделали. И России, и Беларуси. Они обновили формат. Мне сегодня посол Семашко докладывал, что там, может быть, осталось 6-7 дорожных карт (они сейчас уже по-новому называются, их ребрендинг провели), над которыми наши правительства работают. Все остальные в принципе готовы к подписанию. Поэтому план действий есть", - заявил белорусский лидер.

Затем, рассуждая о торговле, экономическом сотрудничестве и взаимовыгодных проектах, Александр Лукашенко постепенно вышел на сырьевой вопрос. Он пояснил, что полный ввод в строй Белорусской АЭС позволит сэкономить примерно 5 млрд куб.м природного газа. Тем не менее потребность в этом сырье в целом не снизится с учетом планов по строительству нового азотного комбината в Гродно. "А это природный газ. Поэтому мы все равно будем потреблять природный газ во всевозрастающих объемах. Проект стоимостью 1,2 - 1,3 млрд, - сказал Президент. - Новый комбинат. Опыт у нас есть. У нас же такой работает там. Поэтому мы хотим увеличить объемы азотных удобрений. Если будет ваше поручение проработать вопрос, мы с Газпромом готовы этот проект реализовать".

"Главное - это кооперация в реальном секторе экономики"

Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что вопросы финансовой поддержки, конечно, важны, но это далеко не главное. "Главное - это совместная работа и кооперация в реальном секторе экономики. У нас действительно за период эпидемии немного упал товарооборот, примерно на 15%. Но все равно составил $28,5 млрд. Это очень значимая цифра", - сказал он.

Не обошел Александр Лукашенко стороной и борьбу с пандемией, отметив достижения российских ученых в этом направлении: "Я всегда говорю: и наше немножко там есть с советских времен - производство вакцин. У вас уже три зарегистрированных вакцины. И еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть. Но сейчас активно закупаем у вас".

Во время встречи стало известно, что российская сторона передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса. По словам главы белорусского государства, ее производство планируется начать в марте.

Горные лыжи, обед и сыр "с характером"

После такого краткого, но достаточно насыщенного вступления переговоры продолжились уже за закрытыми дверями. Президенты пообщались тет-а-тет около часа, а затем решили сделать перерыв. Курорт все-таки.

На снегоходах, а затем на горных лыжах Александр Лукашенко в черной экипировке, а Владимир Путин в красочном костюме в цвет российского флага какое-то время покоряли сочинские склоны. По всей видимости, это стало продолжением начатых днем переговоров. Как свидетельствует видеохроника, главы государств периодически останавливались на спусках, чтобы обменяться парой тройкой слов, и не переставая общались в проплывавших над заснеженными горами подъемниках. Что обсуждали президенты? Обычно позже об этом могли рассказать журналистам министры и чиновники, но сейчас они тем более отсутствовали на встрече.

После катания Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились за обедом. Кстати, после него стороны обменялись подарками. Белорусский лидер преподнес своему коллеге корзину гостинцев с родины: сыр "с характером", сало, хамон… Получается, не зря российский Президент нахваливал белорусские продукты.

Насыщенные переговоры глав государств завершились лишь в начале десятого вечера. Таким образом, президенты общались тет-а-тет около шести с половиной часов. С улыбками и хорошим настроением - так завершился этот сочинский вечер, рассказывают очевидцы.


По материалам БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Шеф-повар показал простой способ нарезки лука от опытны кулинаров (Видео)
NASA показало видеозапись посадки марсохода Perseverance
Заслуженный деятель науки Республики Беларусь профессор Евгений Бабосов: «Любовь к Родине нужно воспитывать с колыбели»
Гигин: провести Всебелорусское народное собрание без значительной общественной поддержки в столице и на местах было бы невозможно
Эксперты и практики - о том, как воспитать патриота
Матч гандбольной ЛЧ "Мешков Брест" - "Порту" перенесен
Парламент Грузии утвердил новое правительство
103‑я Витебская отдельная гвардейская воздушно‑десантная бригада славится не только своими боевыми победами, но и офицерскими династиями
Василевский и Эрлих вышли в 1/4 финала турнира в Монпелье
В Минске автомобиль сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
И коротко о культуре…
Гороскоп на 24 февраля
Президенты Беларуси и России провели встречу в Сочи
Валерий Байнев: События прошлого года воочию показали, насколько важно уметь жить своим умом и не подвергаться «стадному инстинкту»
Минское "Динамо" вышло в плей-офф чемпионата КХЛ
Академик Владимир ЛОГИНОВ — о том, как относиться к аномальным проявлениям зимы в разных уголках планеты
В ближайшие пять лет в стране планируется построить около 800 станций обезжелезивания: это позволит обеспечить качественной питьевой водой всех потребителей
Встреча Лукашенко и Путина продолжалась более шести часов. Что обсуждали президенты в Сочи?
Более 338 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки
Древнейший наскальный рисунок аборигенов Австралии нашли на северо-западе континента
Косолапые угонщики! В Сургуте несколько белых медведей покатались на грузовике - видео
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Советы мужчинам
Руководители иностранных делегаций высоко оценили продукцию белорусского ВПК на выставке в Абу-Даби
Вековая дубрава взята под охрану в Стародорожском районе
Число осужденных несовершеннолетних в 2020 году снизилось на 16,8%
Самарские "Крылья Советов" вышли в 1/4 финала Кубка России
Признание трудовых заслуг на уровне области - это еще и гордость за предприятие и район - мнение
Спортивно-развлекательная акция "БГУ в Логойске" пройдет 25 февраля
Великобритания возобновит международное сообщение для туристов не ранее 17 мая
Поставские пейзажи и портреты: в Минске открылись выставки белорусских художниц
Споры черной плесени могут пережить путешествие на Марс
Комаровский объяснил, когда прогулки в мороз действительно могут навредить ребенку
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Что делать
Ведущая «Давай поженимся!» назвала четыре качества хорошей жены
Ученые научились анализировать состав атмосферы далеких экзопланет
Коллаборация Levi’s x Pocemon, новый креативный директор Montblanc и Барби вместо моделей в коллекции Richard Quinn: что нового произошло в моде за неделю
Экспозиция белорусских производителей открылась на продовольственной выставке в Дубае
Фотофакт. В Шанхае зацвели магнолии
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню защитников Отечества, состоялись в Минске
Виктория Боня планирует стать депутатом
Мужчину приговорили к 13 годам колонии за покушение на убийство милиционера
Лукашенко привез в подарок Путину белорусские хамон и пармезан
Беларусь ограничивает ввоз свинины из Коми из-за АЧС
мнение
Виктория КОХНО
Ели много, да тощими стали
Странный выпад защиты экс-руководителя Белгазпромбанка
Депутат: встреча Лукашенко и Путина – логичная и естественная форма взаимодействия
Нацбанк: система обеспечения финансовой стабильности основана на мониторинге угроз и анализе рисков
Авторы
СКАНИРУЙТЕ