Встреча генпрокуроров Беларуси и России пройдет 28 октября в Минске

На встрече собеседники обсудят вопросы двустороннего сотрудничества ведомств, включая экстрадицию, меры по снижению просроченной внешней дебиторской задолженности, противодействие экстремизму.В центре внимания также будут аспекты расследования уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.