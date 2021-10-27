Встреча генпрокуроров Беларуси и России пройдет 28 октября в Минске

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед 28 октября встретится в Минске с генеральным прокурором России Игорем Красновым. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского надзорного ведомства.
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На встрече собеседники обсудят вопросы двустороннего сотрудничества ведомств, включая экстрадицию, меры по снижению просроченной внешней дебиторской задолженности, противодействие экстремизму.
В центре внимания также будут аспекты расследования уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.