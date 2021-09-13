Вспышка сибирской язвы выявлена в Кыргызстане

В Аксыйском районе Кыргызстана семь человек поместили в больницы с подозрением на сибирскую язву. Среди пациентов в большинстве мужчины, но есть женщины, а также дети школьного возраста, передает 24.kg.
Согласно информации начальника отдела республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Кубанычбека Бектурдиева, у пациентов наблюдаются характерные сибиреязвенные карбункулы на теле. Один из госпитализированных получил положительный результат предварительных лабораторных анализов, у остальных они в настоящий момент не готовы.
По информации минздрава, в данное время на лечении в центре общеврачебной практики пребывают шесть человек. Состояние одного из них средней тяжести, остальных – удовлетворительное.
– На место инцидента выехал наш специалист вместе с сотрудниками ветеринарной службы. Установлены около 35 человек, которые контактировали с больными. Для профилактики всем назначены антибиотики. Как выяснилось, мясо больной коровы было роздано нескольким семьям. Его употребляли в пищу около 50 человек. Место, где была забита больная корова, забетонировано, его взяли на учет. Проводится санитарно-просветительная работа среди населения, – уточнил Кубанычбек Бектурдиев.
Вместе с тем он отметил, что несколькими днями ранее специалисты увидели, как умерла еще одна корова. Причиной смерти животного, вероятно, стала сибирская язва. Место захоронения также забетонировали.
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