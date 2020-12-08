На птицефабрике во Франции замечена вспышка высокоактивного вируса птичьего гриппа H5N8. Предприятие, которое находится в департаменте Ланды на юго-западе страны, содержит 6 тысяч уток, пишет РИА Новости со ссылкой на минсельхоз Франции.
– Национальная справочная лаборатория ANSES подтвердила сегодня заражение вирусом H5N8 скотоводства из 6 тысяч уток в коммуне Бенесс-Маремн (департамент Ланды), где 5 декабря наблюдалась высокая смертность, – сообщается в коммюнике министерства.
Речь идет о первой зараженной ферме во Франции с того момента, как вирус H5N8 возник в зоомагазинах страны в середине ноября.
– Этот вирус H5N8, не передаваемый человеку, активно циркулирует в дикой природе Европы через перелетных птиц, – говорится в коммюнике.
Для предупреждения распространения опасного заболевания 6 декабря префектура приняла решение о необходимости убить всех уток на ферме.
Фото: pixabay.com
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Вспышка птичьего гриппа всколыхнула Францию
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