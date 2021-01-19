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  2. Вспышка птичьего гриппа в Японии стала крупнейшей за всю историю страны

Вспышка птичьего гриппа в Японии стала крупнейшей за всю историю страны

Выявленная в Японии в ноябре 2020 года вспышка птичьего гриппа стала самой масштабной по числу обнаруженных очагов заражения. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като, пишет ТАСС.


Като сообщил, что «очаги нынешней вспышки птичьего гриппа были выявлены на территории 36 птицеферм в 15 префектурах». По его словам, этот показатель стал самым масштабным за всю историю страны.

NHK передает: генсек японского кабмина также подчеркнул, что вспышка болезни привела к «ликвидации рекордного числа кур». По информации телеканала, в стране уничтожили более 6 миллионов кур в рамках эпидемиологических мер.

Фото: pixabay.com
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