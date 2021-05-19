Вспышка на электроплите выбила стекла в столичной квартире: пострадала девушка

Вечером во вторник в МЧС поступило сообщение о задымлении на 9-м этаже одного из домов по улице Янки Брыля. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в квартире выбиты стекла.Было установлено, что знакомая хозяина квартиры во время приготовления пищи добавила воду в раскаленную сковороду с растительным маслом. Это и вызвало вспышку без последующего горения. Девушку 2002 года рождения госпитализировали с ожогами 2-й и 3-й степени, в квартире выбито остекление в жилой комнате, поврежден натяжной потолок на кухне.Фото Минского городского управления МЧС