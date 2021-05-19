Вечером 18 мая в квартире многоэтажки по ул. Янки Брыля произошла вспышка из-за попадания воды в сковороду с раскаленным маслом. Пострадала девушка, сообщает Минское городское управление МЧС.
Вечером во вторник в МЧС поступило сообщение о задымлении на 9-м этаже одного из домов по улице Янки Брыля. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в квартире выбиты стекла.
Было установлено, что знакомая хозяина квартиры во время приготовления пищи добавила воду в раскаленную сковороду с растительным маслом. Это и вызвало вспышку без последующего горения. Девушку 2002 года рождения госпитализировали с ожогами 2-й и 3-й степени, в квартире выбито остекление в жилой комнате, поврежден натяжной потолок на кухне.
Фото Минского городского управления МЧС
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Вспышка на электроплите выбила стекла в столичной квартире: пострадала девушка
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