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  2. Вспышка менингита зафиксирована в Демократической Республике Конго

Вспышка менингита зафиксирована в Демократической Республике Конго

На северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) на территории провинции Чопо зарегистрировали вспышку менингита, информирует ТАСС.


Согласно актуальным данным регионального представительства Всемирной организации здравоохранения в Африке, в провинции Чопо 261 человек заразился менингитом, заболевание унесло жизни 129 граждан. Коэффициент смертности сложился на уровне 50%.

В провинции при поддержке ВОЗ собрали группу специалистов по оказанию помощи зараженным. Вместе с тем был создан комитет по оперативному реагированию в целях не допустить распространения менингита.

Менингит – это опасное инфекционное заболевание, при котором воспаляются оболочки головного и спинного мозга.
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Фото: РЕЙТЕР
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