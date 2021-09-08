Вспышка менингита зафиксирована в Демократической Республике Конго

Согласно актуальным данным регионального представительства Всемирной организации здравоохранения в Африке, в провинции Чопо 261 человек заразился менингитом, заболевание унесло жизни 129 граждан. Коэффициент смертности сложился на уровне 50%.В провинции при поддержке ВОЗ собрали группу специалистов по оказанию помощи зараженным. Вместе с тем был создан комитет по оперативному реагированию в целях не допустить распространения менингита.Менингит – это опасное инфекционное заболевание, при котором воспаляются оболочки головного и спинного мозга.