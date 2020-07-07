Всеобщая изоляция вводится в Мельбурне для борьбы с коронавирусом

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По его словам, группа по вопросам здравоохранения советовала повторно ввести третью стадию ограничений, при которой жители находятся дома, за исключением четырех причин для выхода на улицу. Изоляция вводится с полуночи 8 июля на шесть недель. Подобные меры примут также в административной единице Шир Митчелл, находящейся на территории штата. Выйти можно будет в магазин, в учебные заведения, к врачу, а также для того, чтобы сделать физические упражнения на открытом воздухе.При этом запрещено выезжать за пределы города, отметил глава штата. Чтобы предотвратить несанкционированное пересечение границ агломерации Мельбурна, на шоссе будут расположены полицейские блокпосты, а также между городом и остальной частью штата будет установлена "жесткая граница".По словам премьера, эти меры устанавливаются на фоне резкого увеличения количества случаев заражения коронавирусом в штате Виктория за последние сутки. Так, число инфицированных в регионе увеличилось на 191 и составило 2824.В штате Виктория введен режим чрезвычайного положения, его жителям запрещено посещать другие регионы страны. В районах, где зафиксировано наибольшее количество инфицированных, развернуты дополнительные мобильные диагностические лаборатории. 36 пригородов Мельбурна с 1 июля были закрыты на двухнедельный карантин, их жителям предписано оставаться дома во всех случаях, за исключением болезни. Международный аэропорт Мельбурна приостановил прием всех международных рейсов на две недели.