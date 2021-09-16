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  2. Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 17–21 января

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 17–21 января

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2022 году пройдет в Давосе с 17 по 21 января. Об этом сообщили организаторы форума, передает ТАСС.

Снимок носит иллюстративный характер

Как подчеркнул основатель и председатель ВЭФ Клаус Шваб, «пандемия привела к серьезным изменениям. В мире, полном неопределенности и напряженности, личный диалог важен как никогда. Лидеры обязаны работать вместе и восстанавливать доверие, расширять глобальное сотрудничество и стремиться к принятию устойчивых, смелых решений».

Традиционно форум каждый год проводят в Давосе в январе. Из-за пандемии коронавируса в 2021-м планы поменялись: ВЭФ планировали провести в августе в Сингапуре. Однако, как отметили организаторы, связанные с пандемией обстоятельства сделали невозможным проведение глобальной встречи.

Фото: pixabay.com
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