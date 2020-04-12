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ВОЗ оценила наличие в Беларуси собственного производства масок и защитных костюмов – Кочанова

Всемирная организация здравоохранения считает важным наличие в Беларуси собственного производства средств индивидуальной защиты для медиков, в том числе масок и защитных костюмов, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в эфире телеканала "Беларусь 1", ее слова передает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

По словам Натальи Кочановой, независимые эксперты в ходе миссии отметили работу экономики страны. Так, ряд предприятий перепрофилировались и выпускают средства индивидуальной защиты, антисептики. По словам председателя Совета Республики, очень важно, что Беларусь сама производит маски, костюмы для врачей, антисептики, лекарственные препараты, поскольку на фоне коронавируса большинство стран запретило их экспорт.

ВОЗ положительно оценила деятельность системы здравоохранения в целом. Проводится очень серьезная работа по борьбе с COVID-19. Белорусский опыт будет обобщен и передан в другие страны.

- Эксперты посетили учреждения здравоохранения и увидели, что работа выстроена четко и системно. Все то, что сегодня делается в системе, абсолютно правильно, четко выверено, - сказала Наталья Кочанова.

Ссылаясь на слова Президента, председатель Совета Республики добавила, что приоритетом остаются люди.

- За каждого человека в нашей стране врачи борются в равной степени, где бы он ни заболел - будь это Минск, Витебск или другой регион. В этом нет никакого сомнения, - отметила она.

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