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  2. Всемирная неделя правильного использования антибиотиков пройдет в Беларуси с 18 по 24 ноября

Всемирная неделя правильного использования антибиотиков пройдет в Беларуси с 18 по 24 ноября

С 18 по 24 ноября по инициативе ВОЗ в Беларуси пройдет неделя правильного использования антибиотиков, сообщает Санитарно-эпидемиологическая служба Минска.

Фото: pixabay.com

Впервые в 2020 году Всемирная неделя затрагивает тему рационального использования не только антибиотиков, но также и других лекарственных средств (противовирусных, противогрибковых, противопаразитарных). Ее девиз – «Объединим усилия для сохранения противомикробных препаратов!».

Акция проводится, чтобы повысить информированность населения по вопросу правильного использования лекарственных средств. 
Избыточное и неверное использование антибиотиков в медицине и других сферах приводит к появлению устойчивости к ним. Антибиотикорезистентность (нечувствительность или устойчивость возбудителей инфекционных болезней к назначаемым для борьбы с ними антибиотикам) – актуальная тема, волнующая многих. Происходит постепенное снижение восприимчивости микроорганизмов к лекарственным средствам, а без эффективных антибиотиков лечение становится весьма проблематичным, возможны осложнения, возрастает и вероятность летального исхода. Так или иначе, необходимо сохранять эффективность имеющихся антибиотиков посредством правильного использования и употребления. 

Пандемия COVID-19 также оказала влияние на назначение и использование антибиотиков. Многие ошибочно полагают, что антибиотики могут защитить и вылечить от коронавируса. Такие люди начали их принимать с профилактической целью, без назначений врача. Злоупотребление антибиотиками в период пандемии  может ускорить процесс формирования и распространения устойчивости к противомикробным препаратам. Возбудителем заболевания является вирус, а не бактерия, и поэтому антибиотики не следует использовать для профилактики или лечения вирусных инфекций, если они не сопровождаются бактериальным заражением.
При правильном применении антибиотики позволяют эффективно бороться с бактериальной инфекцией и спасают жизни, в противном случае – приводят к появлению устойчивых к лечению бактерий и существенно повышают риск побочных эффектов. 
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