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  2. Всем 1444 ветеранам ВОВ в Минске оказывается дополнительная поддержка из бюджета города

Всем 1444 ветеранам ВОВ в Минске оказывается дополнительная поддержка из бюджета города

В белорусской столице проживают 1444 ветерана Великой Отечественной войны, всем им из средств местного бюджета оказывается дополнительная поддержка. Об этом сообщила зампред комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка.


"Сегодня у нас проживают 1444 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе два Героя Советского Союза Василий Мичурин и Иван Кустов. В городе реализуются все меры поддержки, принятые на республиканском уровне, а также предусмотрен ряд дополнительных мер социальной поддержки из средств местного бюджета. Это ежемесячные доплаты к пенсиям, бесплатное оздоровление в реабилитационном центре (16-дневный курс). Возмещается ремонт жилья из средств местного бюджета", — отметила она.

По словам представителя Мингорисполкома, условия проживания ветеранов обследованы, изучены все заявки, нуждающимся оказана материальная помощь, актуализированы списки организаций, которые берут шефство над ветеранами, передает БЕЛТА. Всем этим гражданам предложены акции по уборке квартир, бытовому обслуживанию, бесплатные услуги связи, поликлиниками проведена диспансеризация.

"Сегодня 238 ветеранов получают бесплатное социальное обслуживание на дому, 18 человек —услуги сиделки, 105 ветеранов ВОВ, которые являются инвалидами I группы, — услуги по уходу с выплатой пособия. И 18 человек проживают в домах-интернатах Минска", — сказала Ирина Дудка.


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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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