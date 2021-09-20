Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.93
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Всех погибших при стрельбе в университете в Перми опознали

Всех погибших при стрельбе в университете в Перми опознали

Пятерых женщин и мужчину, которые погибли в результате стрельбы в пермском вузе, опознали. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на медицинские службы. 


– В настоящее время удалось опознать всех погибших. Жертвами трагедии стали пять женщин и один двадцатилетний парень, – пояснил собеседник агентства.

Ранее в медицинских службах сообщали, что в числе погибших есть врач-эндоскопист с 39-летним стажем Маргарита Энгаус. Она работала в городской клинической больнице № 7 в Перми.

По информации Следственного комитета РФ, при стрельбе в пермском вузе погибли шесть человек, 28 пострадали. Стрельбу устроил студент, который при задержании оказал сопротивление и был ранен. Его состояние оценивается как тяжелое. Он стрелял из гладкоствольного охотничьего ружья, которое приобрел в мае текущего года. По данным Росгвардии, юноша владел оружием на законных основаниях. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Фото: ria.ru
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы