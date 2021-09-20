Всех погибших при стрельбе в университете в Перми опознали

Пятерых женщин и мужчину, которые погибли в результате стрельбы в пермском вузе, опознали. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на медицинские службы.
– В настоящее время удалось опознать всех погибших. Жертвами трагедии стали пять женщин и один двадцатилетний парень, – пояснил собеседник агентства.
Ранее в медицинских службах сообщали, что в числе погибших есть врач-эндоскопист с 39-летним стажем Маргарита Энгаус. Она работала в городской клинической больнице № 7 в Перми.
По информации Следственного комитета РФ, при стрельбе в пермском вузе погибли шесть человек, 28 пострадали. Стрельбу устроил студент, который при задержании оказал сопротивление и был ранен. Его состояние оценивается как тяжелое. Он стрелял из гладкоствольного охотничьего ружья, которое приобрел в мае текущего года. По данным Росгвардии, юноша владел оружием на законных основаниях. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Фото: ria.ru