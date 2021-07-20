В Беларуси начался второй этап вступительной кампании. Во время первого за ряд нарушений были удалены 11 абитуриентов. Такая информация размещена в Telegram-канале Комитета госконтроля.
– Во время централизованного тестирования за различные нарушения (наличие и использование мобильного телефона, шпаргалок и др.) были удалены 11 абитуриентов. Последний такой факт случился 18 июля при проведении тестирования в резервный день в Витебской области: во время испытания у абитуриента оказался с собой мобильный телефон, за что он был удален из аудитории, – уточняется в опубликованном сообщении.
20 июля стартует прием документов в высшие и средние учебные заведения. Кроме того, в период с 27 июля по 4 августа в некоторых вузах (и с 4 по 8 августа – ссузах) будут проходить вступительные испытания.
Во время централизованного тестирования и вступительных испытаний в учреждениях образования действуют аналогичные правила: абитуриентам запрещается проносить и (или) использовать в аудитории мобильные телефоны и иные средства приема, хранения и передачи данных; разговаривать, менять место в аудитории без разрешения экзаменаторов, передавать другим поступающим экзаменационные билеты, бланки устного ответа и рабочие записи.
– В случае нарушения этих требований ответ абитуриента либо письменная экзаменационная работа не оценивается и абитуриент к следующему вступительному испытанию не допускается, – обратили внимание в КГК.
В случае возникновения спорных и проблемных вопросов вступительной кампании можно позвонить по номерам горячих линий, которые действуют в Комитете госконтроля и областных КГК.
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Всего за время ЦТ за различные нарушения были удалены 11 абитуриентов – КГК
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