Всего за время ЦТ за различные нарушения были удалены 11 абитуриентов – КГК

– уточняется в опубликованном сообщении.20 июля стартует прием документов в высшие и средние учебные заведения. Кроме того, в период с 27 июля по 4 августа в некоторых вузах (и с 4 по 8 августа – ссузах) будут проходить вступительные испытания.Во время централизованного тестирования и вступительных испытаний в учреждениях образования действуют аналогичные правила: абитуриентам запрещается проносить и (или) использовать в аудитории мобильные телефоны и иные средства приема, хранения и передачи данных; разговаривать, менять место в аудитории без разрешения экзаменаторов, передавать другим поступающим экзаменационные билеты, бланки устного ответа и рабочие записи.– обратили внимание в КГК.В случае возникновения спорных и проблемных вопросов вступительной кампании можно позвонить по номерам горячих линий, которые действуют в Комитете госконтроля и областных КГК.