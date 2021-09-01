Всего год на возведение и адаптивно-образовательная среда: собрали подробности о школе, которую сегодня открыл Президент

Школа в молодом бобруйском микрорайоне появилась по просьбам жителей. В прошлом году, когда Президент посещал местное предприятие «Славянка», одна из работниц обратилась к Главе государства с просьбой помочь решить актуальный вопрос с учебным заведением. Капсулу в честь начала строительства заложили 1 августа 2020 года. Через год и месяц Александр Лукашенко уже открывал объект.
Новая школа представляет собой четырехэтажное здание, рассчитанное на 44 класса. В учреждении создан современный информационный центр, к которому относятся библиотека с читальным залом, книгохранилище на 40 тыс. единиц хранения и индивидуальные кабинки с выходом в интернет. Спроектирован также бассейн с тренажерным залом.
Директором школы стала Татьяна Василевская, которая ранее работала заместителем директора по учебной работе в СШ № 28.
– Проектная мощность школы – 1020 человек в одну смену. Большой штат сотрудников, многие из которых – молодые специалисты. Ребята хорошие, активные, творческие. Школа современная, есть четыре лингафонных кабинета с новейшим оборудованием, два кабинета информационных технологий, созданы лаборатории биологии, химии, физики, – рассказывала она накануне открытия учебного заведения.
Школа стала мегасовременным домом знаний. Здесь есть витаминный бар, тир и лыжная база. Оборудованы разнообразные мастерские, зал хореографии и ритмики, артистическая, костюмерная, кабинеты допризывной подготовки, кинопроекционная. Имеется даже аудитория психологической разгрузки педагогов. Сегодня во время открытия школы Александр Лукашенко подарил новому учебному учреждению сертификат на мультиборд, а также 3D-принтер.
Уделили особое внимание и визуальному оформлению школы: росписью рекреаций занимались художники местного колледжа имени Ларина.
Важно, что в школе создана адаптивно-образовательная среда для детей с особенностями психофизического развития. В здании есть пандусы и лифты, а таблички на кабинетах и в помещениях общего пользования дублируются табличками со шрифтом Брайля.
Фото: БЕЛТА, "Вечерний Бобруйск"